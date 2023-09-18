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Польша пригрозила Украине

Польша пригрозила Украине

Польша не пустит Украину в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна, заявил польский министр сельского хозяйства Роберт Телус.

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины (в Евросоюз). Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. Когда Польша вступила в Евросоюз, нам пришлось выполнить условия. И эти условия нам были навязаны очень жестко. И мы должны поставить условия для Украины», заявил Телус, передает TVN24.

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