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Идентифицированы останки еще 10 пропавших без вести, один из них является Национальный герой Риад Ахмедов

Идентифицированы останки еще 10 пропавших без вести, один из них является Национальный герой Риад Ахмедов

Идентифицированы останки еще 10 наших граждан, из них 9 – военнослужащие. Об этом на конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести» сказал председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, заложников Али Нагиев.

Председатель отметил, что в их числе – Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов.

Ахмедов, напомним, в качестве добровольца принимал участие в боях против армянских агрессоров. Несмотря на ранение, полученное им в боях за Чайкенд, в последующих операциях он не оставил своих фронтовых товарищей. 2 января 1992 года полковник-лейтенант Риад Ахмедов с целью непосредственного участия в боевых операциях был переведен на должность заместителя начальника Разведывательного управления Министерства обороны.

Подчеркивалось, что 22 января 1992 года он под предлогом службы в Ширванском районе отправился в служебную командировку в Шушу. Операция Дашалты, которая из-за предательства завершилась неудачно, стала последним боем для Риада Ахмедова и многих его фронтовых товарищей. Раненный Ахмедов по рации смог передать в определенные инстанции информацию о тяжелых боях и потерях.

Через две недели при содействии международных организаций тела погибших были возвращены, однако среди них Риада не было.

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