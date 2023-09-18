Идентифицированы останки еще 10 пропавших без вести, один из них является Национальный герой Риад Ахмедов

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Идентифицированы останки еще 10 наших граждан, из них 9 – военнослужащие. Об этом на конференции «Усиление национальных и глобальных усилий по определению судьбы пропавших без вести» сказал председатель Государственной комиссии по делам пленных и пропавших без вести, заложников Али Нагиев.

Председатель отметил, что в их числе – Национальный герой Азербайджана Риад Ахмедов.

Ахмедов, напомним, в качестве добровольца принимал участие в боях против армянских агрессоров. Несмотря на ранение, полученное им в боях за Чайкенд, в последующих операциях он не оставил своих фронтовых товарищей. 2 января 1992 года полковник-лейтенант Риад Ахмедов с целью непосредственного участия в боевых операциях был переведен на должность заместителя начальника Разведывательного управления Министерства обороны.

Подчеркивалось, что 22 января 1992 года он под предлогом службы в Ширванском районе отправился в служебную командировку в Шушу. Операция Дашалты, которая из-за предательства завершилась неудачно, стала последним боем для Риада Ахмедова и многих его фронтовых товарищей. Раненный Ахмедов по рации смог передать в определенные инстанции информацию о тяжелых боях и потерях.

Через две недели при содействии международных организаций тела погибших были возвращены, однако среди них Риада не было.