МИД Азербайджана – США: «Вмешательство в наши внутренние дела недопустимо»

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Прежде всего, известно, что инициатором и организатором упомянутых слушаний стал проармянский сенатор Роберт Менендес, отличавшийся традиционной враждебной позицией по отношению к нашей стране. В то время как против указанного сенатора выдвинуты обвинения в коррупции и ведется расследование, тот факт, что он все еще занимается деятельностью против Азербайджана, основываясь на ложных утверждениях радикальных представителей армянской диаспоры, в очередной раз доказывает, что политическая этика – чуждое понятие для него. Высказывания Юри Ким, исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии, которые обычно не отражают текущую ситуацию и реалии в регионе в постконфликтный период, просто разочаровывают. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, эти заявления, помимо противоречия соглашению по вопросу одновременного использования дорог Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди во время контактов между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и госсекретарем США Антоном Блинкеном 1 сентября 2023 года, к сожалению, содержат в себе элементы клеветнической кампании Армении против Азербайджана во всем мире. Американской стороне хорошо известно, что данное соглашение, которое также должно быть выполнено при посредничестве США, было нарушено Арменией и созданным ею так называемым режимом, а также, что обвинения в “блокаде и гуманитарной ситуации” необоснованы.

«Мадам Ким, которая утверждает, что война между Арменией и Азербайджаном не закончилась, мы хотели бы напомнить, что после трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года, нашей стороной был предложен мир на основе территориальной целостности и суверенитета обоих государств. Существование двустороннего переговорного процесса вокруг мирного договора, начатого по инициативе Азербайджана при поддержке международных партнеров, в том числе США, является фундаментальным процессом послевоенного и постконфликтного периода.

Хотя война закончились, препятствием для мира и стабильности в регионе является то, что Армения имитирует переговоры и осущесмтвляет постоянные военно-политические провокации, как это было в период почти 30-летней оккупации. В связи с этим мы считаем важным и справедливым, чтобы американская сторона, вместо отрицания исторической возможности, возникшей после 30-летнего конфликта, прекратила провокации Армении, потребовала немедленного ухода армянских вооруженных сил с азербайджанских территорий, которые еще не выведены. Важно, чтобы американская сторона выступила с этой позиции.

Ссылка на отражение в мирном договоре прав и безопасности “армянского народа Нагорного Карабаха” в отношении проживающих в Карабахе армян противоречит нашей территориальной целостности и суверенитету, включая в себя терминологию, которую Армения целенаправленно использует для поощрения сепаратизма на наших территориях. В то же время эта ссылка является неуважением к правам азербайджанцев, которые были изгнаны из этого региона в результате армянской политики этнических чисток и геноцида. Мы хотели бы напомнить американской стороне, что армяне, проживающие в настоящее время в Карабахском регионе, не представляют все сегменты населения этого региона.

Что касается обвинения в «военном нападении», мы заявляем о своей решимости, подчеркивая, что, в отличие от Армении, Азербайджан никогда не применял силу против гражданского населения, напротив, на национальном уровне принять меры в области реинтеграции наших армянских жителей в наше общество, несмотря на препятствия, созданные в этом направлении Арменией и ее так называемым режимом. Процесс реинтеграции-это внутренний вопрос нашей страны, и вмешательство в наши внутренние дела недопустимо.

На примере американской стороны мы рекомендуем международному сообществу, не следуя клеветнической кампании Армении, не участвовать в подобных шагах, которые способствуют дестабилизации в регионе», – сказал Айхан Гаджизаде.