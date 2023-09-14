Вынужденные переселенцы из Ханкенди, Ходжалы и других районов обратились к мировой общественности

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Вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, направили обращение к мировой общественности.

В обращении говорится:

«Мы – вынужденные переселенцы из Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенда и других районов Карабахского региона, находящихся в настоящее время под временным контролем российских миротворцев, заявляем мировому сообществу о том, что, несмотря на завершение карабахского конфликта в 2020 году, мы три года все еще не можем вернуться в свои города и районы, наши села, дома, в родные края.

Армения ведет лживую пропаганду, утверждая, что в этих регионах якобы жили только армяне. Они даже отрицают тот факт, что азербайджанцы исторически жили на этих территориях. Это надуманное утверждение! Именно мы являемся истинными, коренными жителями Ходжалы, Ханкенди, Керкиджахана, Малыбейли, Гушчулар, Мешали, Гарадаглы!

В результате агрессивной политики Армении против Азербайджана мы пережили большие трагедии, геноцид и массовую резню. Осуществляя этнические чистки, они пытались стереть и нашу память, наши мечети, могилы наших родных были разрушены и осквернены, наши дома разорены. Нашим топонимам даны вымышленные названия. Сколько людей покинуло этот мир с тоской по родным краям.

С огромной болью и мучительными чувствами мы видим родные места только на фотографиях и видеокадрах. Территории, где мы когда-то счастливо жили, теперь превратились в «серую зону».

Остатки армянской армии должны быть полностью выведены с этих территорий, отребье марионеточного режима хунты, созданного и все еще поддерживаемого Арменией, должно самораспуститься, незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены. Это наше требование! Это требование всего Азербайджана!

Территориальная целостность Азербайджана была полностью обеспечена с установкой в апреле этого года поста в Лачине.

Смелая и продуманная политика победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева подарила нам эти счастливые дни!

Сейчас Карабах и Восточный Зангезур превращаются в рай. Безграничная радость жителей Зангилана, Лачина, Физули и Тертера, вернувшихся в свои дома, вдохновляет нас и вселяет еще больше надежд на то, что и мы вскоре станем частью этого Великого возвращения!

Поэтому суверенитет Азербайджана должен быть обеспечен в Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде и на других территориях, которые сейчас превратились в «серую зону».

Мы обращаемся к армянскому населению, проживающему в Карабахском регионе: вы можете жить счастливо под флагом Азербайджана, по Конституции Азербайджана и законам Азербайджана! Не отравляйте свою судьбу, судьбу своих детей, будущих поколений руками Армении и поддерживаемого ею незаконного режима хунты! Карабах должен стать пространством мира, сосуществования и процветания!

«Серая зона» не может существовать вечно, это невыносимо, что мы все еще не можем вернуться в свои дома! Отсюда мы заявляем, что каждый из нас верит в победоносного Верховного главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева! Мы верим, что вернемся в Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенд, Агдере! На протяжении более 30 лет мы ни на один день не теряли веры в это и живем с большим ожиданием этого дня!

Каждый год в день Ходжалинского геноцида мы посещаем памятник «Зов матери» в Баку. Мы должны отметить Ходжалинскую трагедию также и в нашем Ходжалы. Ходжалы ждет нас! Мы с огромным нетерпением ждем того дня, когда скажем: «Дорогой Ходжалы, мы вернулись!».

Мы призываем мировое сообщество потребовать от Армении положить конец шагам, направленным против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, обеспечить наше право вернуться в свои дома!».