Bild искала друзей Путина и выдала «уши» Кремля»

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Немецкая Bild в очередной раз умудрилась продемонстрировать свою компетентность. Это НЕуважаемое издание посвятило статью «последним друзьям Владимира Путина», пишет Tg-канал Minval-LIVE.

По версии Bild, «после российского вторжения в Украину лидеры демократических стран отвернулись от Владимира Путина, чего не скажешь про автократов и диктаторов», после чего газета перечисляет глав государств, которые до сих пор «поддерживают хорошие отношения» с российским президентом.

В их числе немецкое издание упоминает Ким Чен Ына, который «прямо сейчас находится в России с визитом» и, по всей видимости, «хочет получить от РФ новые спутниковые технологии для освоения космоса, а также заручиться поддержкой планов по созданию в КНДР ядерного оружия» (которое у Пхеньяна уже есть, но Bild не в курсе). Путин, в свою очередь, заинтересован в пополнении запаса боеприпасов и поставках оружия из КНДР.

Следующим назван Александр Лукашенко, который «предоставил территорию своей страны Владимиру Путину для организации первых ударов российской армии во время вторжения в Украину», и Башар Асад. Перечислив, что Асад «при поддержке Владимира Путина пытается подавить сирийскую оппозицию», а «Москва поставляет Асаду средства ПВО, истребители и боеприпасы, также в Сирии действовали наёмники ЧВК «Вагнер»», издание не считает нужным упомянуть транзит сирийских «добровольцев» на украинскую войну и готовность Сирии признать законной российскую аннексию Крыма.

Но апофеоз наступает дальше. В числе «друзей Путина» Bild называет… президента Азербайджана Ильхама Алиева, который, по ее версии, «по всей видимости, продолжает считать Россию важным стратегическим партнёром», и вообще «его обвиняли в коррупции». Но тем не менее, к ужасу Bild, «несмотря на это, Азербайджан продолжает продавать свой газ в Европу, в том числе и в Германию, которая больше не экспортирует газ напрямую из России». О том, что ни одного доказанного «коррупционного» эпизода, несмотря на все фонтанирование грязью, нет, разумеется, умолчали. Никаких — НИКАКИХ! — доказательств «сотрудничества с РФ» на украинском направлении не привели. Да и что могли привести? Четкую позицию Азербайджана в поддержку территориальной целостности Украины? Транши гуманитарной помощи Украине? Благодарность Зеленского за эту помощь? Последнее заявление о непризнании российских «выборов» на оккупированных землях Украины? То есть вот этот нечленораздельное хрюканье «по всей видимости, продолжает считать» — все, что выдавило из себя немецкое издание.

При этом в числе друзей Кремля не упомянут Никол Пашинян, который превратил свою страну в хаб для обхода санкций. Судя по всему, The New York Times в редакции этого немецкого издания не читают. Здесь не в курсе, как Армения отправляла на украинский фронт свои военные самолеты, как служила перевалочной базой для Пригожина и как обеспечивала транзит на украинский фронт боевиков из Сирии. Тем более журналисты даже не пытаются поискать друзей Путина в кавычках и без в самой Германии, где список может получиться ой каким длинным. Достаточно вспомнить, что, по данным Spiegel, Германия увеличила в 12 раз импорт российской нефти через Индию. Но ни премьера Моди, ни авторов этой схемы на берегах Шпрее и Эльбы газета не упоминает.

И уж точно из всего этого пасквиля торчат «уши» заказчиков: авторов и тех, кто дергает их за нужные ниточки, очень тревожит, что «Азербайджан продолжает продавать свой газ в Европу, в том числе и в Германию». Создавая тем самым реальную альтернативу «Газпрому». Тому самому «Газпрому», который не один год создавал свое лобби в Германии и теперь знает, на какие кнопочки надавить и кому дать команду «фас», чтобы те в очередной раз принялись тявкать на Азербайджан.

Но при этом сама Bild, «по всей видимости, продолжает считать» себя уважаемым и авторитетным изданием. Хотя давно уже скатилась до уровня сливного бачка.