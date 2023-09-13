Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины |
Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии |
Коротченко: Дорога Агдам-Ханкенди открыта |
Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один «зинвор» ранен |
На территории Болгарии появится военная база НАТО |
Азербайджанские военнослужащие погибли в ДТП |
Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео) |
Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян |
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине |
Главное Политика

Пашинян утверждает, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым

Пашинян утверждает, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым

Лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Читайте также: Мирзоян допустил встречу лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде

«В телефонных разговорах я выразил такую готовность (о проведении встречи с Алиевым) и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи», – заявил Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран.

Теги:
Из этой рубрики
Клеверли назвал Турцию незаменимым партнером Британии
Политика

Клеверли назвал Турцию незаменимым партнером Британии

2023/09/13, 23:39
Следующее заседание по Каспию пройдет в Азербайджане
Политика

Следующее заседание по Каспию пройдет в Азербайджане

2023/09/13, 23:34
Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии
Политика

Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии

2023/09/13, 23:30
Пашинян утверждает, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым
Политика

Пашинян утверждает, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым

2023/09/13, 23:25
Пашинян: Вопрос Карабаха не будет урегулирован армянскими аргументами
Политика

Пашинян: Вопрос Карабаха не будет урегулирован армянскими аргументами

2023/09/13, 20:30
Мирзоян допустил встречу лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде
Политика

Мирзоян допустил встречу лидеров Азербайджана и Армении в Гранаде

2023/09/13, 19:51
Пашинян рассказал, почему признал территориальную целостность Азербайджана
Политика

Пашинян рассказал, почему признал территориальную целостность Азербайджана

2023/09/13, 19:41
Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян
Политика

Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян

2023/09/13, 19:10
Путин не стал обсуждать с Кимом риски ядерной войны
Политика

Путин не стал обсуждать с Кимом риски ядерной войны

2023/09/13, 18:29