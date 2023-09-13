Пашинян утверждает, что готов к переговорам с Ильхамом Алиевым

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Лидеры ряда иностранных государств выразили готовность организовать встречу премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

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«В телефонных разговорах я выразил такую готовность (о проведении встречи с Алиевым) и посредники выразили готовность работать для организации такой встречи», – заявил Пашинян в рамках «правительственного часа» в парламенте, отвечая на вопрос о возможности встречи глав двух стран.