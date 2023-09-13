75 крокодилов вышли на свободу в результате наводнения в Китае (видео)

В Китае пытаются поймать более 70 крокодилов. Они сбежали с фермы во время половодья. Это произошло в городе Маомин в провинции Гуандун, сообщает The Guardian.
В результате ливня озеро на коммерческой крокодиловой ферме переполнилось, поэтому 69 взрослых и шесть молодых крокодилов оказались на свободе.
Местные власти призвали жителей села Пенг-Кун не выходить на улицу, пока в городе продолжается операция по вылову рептилий. Спасатели обыскивают поля на лодках.
По информации СМИ, восьмерых крокодилов уже поймали. Однако некоторые из них были застрелены или убиты электрическим током.