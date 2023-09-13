Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины |
Ильхам Алиев станет почетным гостем саммита лидеров стран Центральной Азии |
Коротченко: Дорога Агдам-Ханкенди открыта |
Азербайджан пресек нападение армянских диверсантов, один «зинвор» ранен |
На территории Болгарии появится военная база НАТО |
Азербайджанские военнослужащие погибли в ДТП |
Чернышевский: Пашинян не рискнул начать войну (видео) |
Ереван получил от Баку новые предложения по мирному договору, заявил Мирзоян |
В Лачине экскаватор подорвался на противотанковой мине |
Главное Мир

75 крокодилов вышли на свободу в результате наводнения в Китае (видео)

75 крокодилов вышли на свободу в результате наводнения в Китае (видео)

В Китае пытаются поймать более 70 крокодилов. Они сбежали с фермы во время половодья. Это произошло в городе Маомин в провинции Гуандун, сообщает The Guardian.

В результате ливня озеро на коммерческой крокодиловой ферме переполнилось, поэтому 69 взрослых и шесть молодых крокодилов оказались на свободе.

Местные власти призвали жителей села Пенг-Кун не выходить на улицу, пока в городе продолжается операция по вылову рептилий. Спасатели обыскивают поля на лодках.

По информации СМИ, восьмерых крокодилов уже поймали. Однако некоторые из них были застрелены или убиты электрическим током.

Теги:
Из этой рубрики
В Грузии опровергли слухи о стремлении США развернуть военную базу в стране
Мир

В Грузии опровергли слухи о стремлении США развернуть военную базу в стране

2023/09/14, 00:45
Армянский завод на условной границе с Азербайджаном решили перенести
Мир

Армянский завод на условной границе с Азербайджаном решили перенести

2023/09/14, 00:32
Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины
Мир

Европарламент признал Лукашенко причастным к войне против Украины

2023/09/13, 23:57
В Польше подсчитают ущерб, нанесенный стране СССР в годы II Мировой войны
Мир

В Польше подсчитают ущерб, нанесенный стране СССР в годы II Мировой войны

2023/09/13, 23:53
Журналист-уфолог показал в конгрессе Мексики останки "пришельцев" (видео)
Мир

Журналист-уфолог показал в конгрессе Мексики останки «пришельцев» (видео)

2023/09/13, 23:51
Блинкен: Россия и Китай представляют самую острую угрозу миропорядку
Мир

Блинкен: Россия и Китай представляют самую острую угрозу миропорядку

2023/09/13, 23:42
Подоляк обвинил роспропаганду в передергивании фактов
Мир

Подоляк обвинил роспропаганду в передергивании фактов

2023/09/13, 23:14
В Египте акула откусила у девушки руку (видео)
Мир

В Египте акула откусила у девушки руку (видео)

2023/09/13, 22:59
Корейцы тщательно проверили стул, предоставленный Киму российской стороной (видео)
Мир

Корейцы тщательно проверили стул, предоставленный Киму российской стороной (видео)

2023/09/13, 22:29