Иран задействует Армению для поставок оружия и боевиков в Сирию и Ливан?

Иран может переправлять оружие, военную технику и боевиков в Сирию, а затем и в Ливан через Армению, при этом тщательно скрывая следы.

Об этом говорится в информации научно-образовательного центра Israel-Alma.

«В этом могут быть замешаны сирийские, армянские и иранские авиакомпании», – отмечается в сообщении.

Iran might be moving weapons, military hardware, and operatives to #Syria and then #Lebanon by way of Armenia, acting as an intermediate station and covering intelligence traces. Syrian, Armenian, and Iranian airlines might be implicated in this. #Iran https://t.co/3YXDqJFmw6

