«Информационная война» в стиле армянского радио

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Сюжет со скандальным интервью армянского историка Александра Искандаряна получил продолжение. Напомним: еще в начале августа Youtube-канал VMedia обратился к ереванскому Lratvakan Radio 106,5 FM с предложением продемонстрировать фильм «Вопросы к Александру Искандаряну». Это видео является ответом на беседу политолога, директора Института Кавказа Александра Искандаряна с ведущей данного армянского радио, в ходе которой были грубо и нарочито искажены многие научные и исторические факты. Однако редакция Lratvakan Radio на письмо никак не отреагировала. Спустя две недели представитель VMedia, находясь в одной из зарубежных стран, позвонил в редакцию радио, чтобы в личной беседе изложить аналогичное предложение, и там сразу же бросили трубку, едва лишь заслышав название VMedia.

Но, как говорится, отсутствие результата – тоже результат. Во-первых, такая реакция говорит о том, что редакторы Lratvakan Radio с видео «Вопросы к Александру Искандаряну» детально ознакомились. Во-вторых, видимо, в редакции данного СМИ не считают, что их аудитория имеет право на альтернативное мнение. Хотя VMedia особо подчеркнул, что целью обращения является известный журналистки принцип, заключающийся в праве на иную, отличающуюся точку зрения. Хотя бы с той позиции, что искажение фактов со стороны таких известных медийных личностей, как Искандарян дорого обходится и самому армянскому обществу, и всему региону в целом. А в-третьих, судя по всему, Lratvakan Radio 106,5 FM просто не нашли что ответить VMedia.

Напомним: в часовом интервью ведущей Lratvakan Radio Искандарян называет территориальные претензии Армении к ее соседям выдумками и азербайджанским мифотворчеством. Также, Искандарян изо всех сил пытается убедить аудиторию, что термин «Великая Армения» должен рассматриваться исключительно в историческом контексте, а не как идея, на которую опираются армянские националисты, мечтающие о расширении жизненного пространства для армян.

Более того, Искандарян утверждает, что «Дашнакцутюн» является безобидной политической партией, и что мононациональность Армении – безобидный демографический факт.

VMedia решил не оставлять это интервью без ответа. В фильме «Вопросы к Александру Искандаряну», как уже рассказывал Minval, политолог Фуад Ахундов, оперируя различными историческими и политическими фактами, а также многочисленными документальными свидетельствами, показал несостоятельность доводов армянского «эксперта».

И как теперь показывает информационная война в стиле «армянского радио», эту пилюлю Lratvakan Radio 106,5 FM оказалось непросто «проглотить».

Отдел новостей Minval.az