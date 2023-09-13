Баку рекомендовал Парижу не совать свой нос, куда не следует

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Официальный Баку считает неприемлимыми высказанные пресс-секретарем министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр в ходе сессии ответов-вопросов на пресс-конференции 12 сентября мнения, которые не служат миру и стабильности в регионе, формируют ошибочное впечатление о существующей ситуации и защищают Армению в одностороннем порядке. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, Азербайджан имеет право направлять свои силы на своей суверенной территории с целью учений, а также для обеспечения безопасности границ, и вмешательство в эти шаги недопустимо.

«Приверженность Азербайджана мирному процессу прочна, и эта позиция была подтверждена последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года. Наша решимость защищать наш суверенитет и территориальную целостность сильна и непоколебима. Хотим напомнить, что основным источником угрозы в регионе является присутствие армянских вооруженных сил, которые еще не были выведены с азербайджанских территорий и напрямую поддерживаются Арменией», – добавил он.