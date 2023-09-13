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В Узбекистане выпустили марку, посвященную Шуше (фото)

В Узбекистане выпустили марку, посвященную Шуше (фото)

В Узбекистане выпущена специальная памятная почтовая марка, посвященная азербайджанскому городу Шуша.

Проект реализовал Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева в Узбекистане по случаю избрания города Шуша культурной столицей Тюркского мира в 2023 году, сообщает Report.

Марку “Древний азербайджанский город Шуша – культурная столица Тюркского мира” планируют выпустить в обращение как внутри страны, так и за ее пределами.

На марке изображена Шушинская крепость, флаг Азербайджана, природные красоты Карабаха, национальные музыкальные инструменты, известные деятели культуры, родившиеся в Шуше, и символ Карабаха – цветок Харыбюльбюль.

Отметим, что почтовая марка будет передана в качестве сувенира в музеи Узбекистана и Азербайджана, а также государственным деятелям и членам правительства обеих стран.

Церемонии презентации марки пройдут в Баку и Ташкенте.

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