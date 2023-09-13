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Азербайджанские пограничники задержали граждан Судана (фото)

Азербайджанские пограничники задержали граждан Судана (фото)

В Азербайджане задержаны граждане Судана, которые пытались нарушить границу в направлении Грузии.

Информацию об этом распространила Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана.

Согласно сообщению, 12 сентября в 16:45 на территории погранотряда «Загатала» пограничной заставы, расположенной вблизи села Почтбина Балакенского района, при попытке пересечения государственной границы между Азербайджаном и Грузией были задержаны граждане Судана Хассан Абдельгадир Нореен (1998 года рождения) и Ахмед Махмуд Мохамед Абдельрахман (1990 года рождения).

«В ходе расследования установлено, что задержанные официально прибыли на территорию страны 9 сентября 2023 года и намеревались незаконно перейти из Азербайджана в Грузию, а оттуда в страны Европы.

Также, 12 сентября в 20:00 на территории пограничного отряда «Худат» пограничной заставы, расположенной вблизи села Ханоба Хачмазского района, был задержан житель города Гянджа Бабаев Рамиз Аладдин оглу (1963 года рождения), который пытался нарушить государственную границу Азербайджана в направлении России», – говорится в информации ведомства.

Отмечается, что по факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия с целью выявления и нейтрализации канала нелегальной миграции.

 

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