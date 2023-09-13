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Украина разгромила главный завод Черноморского флота России

Украина разгромила главный завод Черноморского флота России

Украина нанесла этой ночью удар по Севастополю  крылатыми ракетами и морскими дронами, повреждены два корабля, заявило Минобороны России.

«ВСУ ночью нанесли удар десятью крылатыми ракетами по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Севастополе и тремя безэкипажными катерами по отряду кораблей Черноморского флота», — говорится в сообщении.

Минобороны утверждает, что российская ПВО сбила семь из десяти ракет, а патрульный корабль уничтожил все три морских дрона. Оставшиеся три ракеты, как говорит министерство, повредили два корабля, находящиеся на ремонте.

«Губернатор» Севастополя Развожаев сообщает, что в результате атаки на завод начался пожар, всего пострадали 24 человека, четверо — в состоянии средней степени тяжести.

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