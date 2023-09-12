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Ирак требует экстрадиции осквернителя Корана Салвана Момики

Ирак требует экстрадиции осквернителя Корана Салвана Момики

Министерство юстиции Ирака потребовало экстрадиции экстремиста Салвана Момики, несколько раз публично осквернившего священный Коран в Стокгольме.

Иракское ведомство направило официальный запрос в Министерство юстиции Швеции с требованием экстрадировать Момику, сообщает шведское информагентство ТТ.

Момика также подтвердил информацию, он заявил, что вскоре даст показания в полиции.

Уроженец Ирака Салван Момика получил убежище в Швеции в 2018 году. В апреле 2021 года Мамука получил вид на жительство сроком на три года.

Экстремист многократно совершал акции с осквернением Корана в Стокгольме при сопровождении полиции, что вызвало негативную реакцию большинства стран.

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