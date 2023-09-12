МККК готов использовать любую дорогу для доставки грузов в Карабах |
Чернышевский: Дело идет к новой войне, но на этот раз Россия не сможет вмешаться (видео) |
Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН |
«Украина победит». Джонсон заявил, что не боится Путина |
Уже 2901: Растет число жертв землетрясения в Марокко (обновлено) |
ЕС не стал продлевать санкции против Фархада Ахмедова |
Ереванцы: Будет так, как захочет Азербайджан (видео) |
Гасанов принял нового командующего росмиротворцами |
Армения устроила новую провокацию на Нахчыванском направлении (обновлено) |
Главное Политика

Омер Челик заявил о незаконности т.н. «выборов» в Карабахе

Омер Челик заявил о незаконности т.н. "выборов" в Карабахе

Представитель правящей партии Турции Омер Челик заявил о незаконности псевдовыборов в Карабахе.

«Так называемые выборы в Карабахе ни в коем случае не могут быть законными», – сказал Челик на пресс-конференции.

Он отметил, что всё мировое сообщество не признало эти «выборы». По мнению О.Челика, которое приводит АПА, то, что Армения собирает дополнительные силы на границе с Азербайджаном и так называемые «выборы» в Карабахе создают угрозу миру в регионе: «Турция, как и во время войны, рядом с Азербайджаном. Провокации могут произойти, но это никому не принесет пользы. Важно, чтобы каждый занял позицию, основанную на мире и законе».

Теги:
Из этой рубрики
Кыргызстан не признал псевдовыборы сепаратистов в Карабахе
Политика

Кыргызстан не признал псевдовыборы сепаратистов в Карабахе

2023/09/12, 21:21
Азербайджан соболезнует Ливии
Политика

Азербайджан соболезнует Ливии

2023/09/12, 20:30
В Баку прошла встреча генпрокуроров Азербайджана и Турции (фото)
Политика

В Баку прошла встреча генпрокуроров Азербайджана и Турции (фото)

2023/09/12, 20:19
Омер Челик заявил о незаконности т.н. "выборов" в Карабахе
Политика

Омер Челик заявил о незаконности т.н. «выборов» в Карабахе

2023/09/12, 19:59
Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН
Политика

Разоблачение лжи Окампо получило статус официального документа ООН

2023/09/12, 19:18
Захарова допустила провокационные формулировки в отношении Карабаха
Политика

Захарова допустила провокационные формулировки в отношении Карабаха

2023/09/12, 16:43
Казахстан поддерживает суверенитет Азербайджана
Политика

Казахстан поддерживает суверенитет Азербайджана

2023/09/12, 16:23
Жители Карабаха получают SMS-сообщения «Карабах – это Азербайджан»
Политика

Жители Карабаха получают SMS-сообщения «Карабах – это Азербайджан»

2023/09/12, 15:26
Община Западного Азербайджана: США игнорируют наше правое дело
Политика

Община Западного Азербайджана: США игнорируют наше правое дело

2023/09/12, 15:23