Омер Челик заявил о незаконности т.н. «выборов» в Карабахе

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Представитель правящей партии Турции Омер Челик заявил о незаконности псевдовыборов в Карабахе.

«Так называемые выборы в Карабахе ни в коем случае не могут быть законными», – сказал Челик на пресс-конференции.

Он отметил, что всё мировое сообщество не признало эти «выборы». По мнению О.Челика, которое приводит АПА, то, что Армения собирает дополнительные силы на границе с Азербайджаном и так называемые «выборы» в Карабахе создают угрозу миру в регионе: «Турция, как и во время войны, рядом с Азербайджаном. Провокации могут произойти, но это никому не принесет пользы. Важно, чтобы каждый занял позицию, основанную на мире и законе».