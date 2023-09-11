Сотрудники МККК посетили удерживаемых армянами азербайджанцев

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В сентябре представители МККК вновь навестили двух задержанных в Армении граждан Азербайджана.

Об этом говорится в заявлении руководителя отдела по связям с общественностью представительства МККК в Азербайджане Илахи Гусейновой.

«С ними была проведена встреча один на один, и им была предоставлена возможность связаться со своими семьями.В соответствии со своим мандатом во время посещения МККК оценивает обращение и условия содержания с задержанными лицами и создает условия для восстановления или продолжения контактов с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, наблюдения и рекомендации в связи с посещениями передаются только удерживающей стороне», – отметила она.

Напомним, пропавшие без вести из-за ограниченной видимости при неблагоприятных погодных условиях на приграничной с Арменией территории Шахбузского района Нахчыванской Автономной Республики военнослужащие азербайджанской армии Бабиров Агшин Габил оглу (2004 г.р.) и Ахундов Гусейн Ахлиман оглу (2003 г.р.) были взяты в плен Арменией.

Агшин Бабиров и Гусейн Ахундов обвиняются в «незаконном пересечении государственной границы Армении, ношении огнестрельного оружия и боеприпасов», они арестованы. Гусейн Ахундов также обвиняется в «убийстве охранника Зангезурского медно-молибденового комбината».