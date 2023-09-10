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Зрителей конкурса «Мисс Беларусь» «порадовали» танцем с кувалдами (видео)

Зрителей конкурса «Мисс Беларусь» «порадовали» танцем с кувалдами (видео)

В финале конкурса «Мисс Беларусь — 2023» показали танец, во время которого босые ребята с золотыми кувалдами играли роль кузнецов, а участницы конкурса в костюмах под национальные в это время ходили по сцене, пишут белорусские СМИ.

В конце девушки собрались в группу посреди сцены, а парни с кувалдами бегали вокруг них в хороводе.

В последний год это кузнечное орудие стало зловещим символом благодаря демонстративному использованию его наемниками ЧВК «Вагнер» в качестве инструмента для публичных внесудебных казней. Представители российского и белорусского режима демонстративно неоднократно дарили кувалды друг другу, а также пересылали их в посылках политическим противникам.

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