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Британская полиция приняла любителей йоги за жертв массового убийства

Британская полиция приняла любителей йоги за жертв массового убийства

Полиция нагрянула в общественное место в Великобритании, когда некоторые местные жители стали свидетелями группового упражнения по медитации на занятиях йогой, приняв происходящее за результаты «ритуального массового убийства», пишет UPI.

Кафе «Морской пейзаж» при обсерватории Северного моря в часовне Сент-Леонардс в Англии подробно описало необычный инцидент в посте на Facebook.

«Если кто-нибудь слышал множество полицейских сирен в часовне Святого Леонарда прошлой ночью в 9:30 вечера, пожалуйста, будьте уверены, – говорится в сообщении. – Они направлялись в Обсерваторию после того, как кто-то сообщил о массовом убийстве в нашем здании, увидев нескольких человек, лежащих на полу… Что на самом деле оказалось занятием по йоге и медитации».

«Уважаемая широкая публика, пожалуйста, имейте в виду, что по вечерам в Обсерватории проводится множество занятий йогой. Мы не являемся частью какого-либо безумного культа или сумасшедших клубов», – отмечается в сообщении.

Представитель полиции подтвердил, что офицеры были вызваны в здание по ошибке.

«Звонок был сделан в связи с опасениями за обитателей обсерватории Северного моря в часовне Сент-Леонардс. Присутствовали офицеры, мы рады сообщить, что все были в безопасности и здоровы. Звонок был сделан с добрыми намерениями», – сообщил представитель полиции.

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