ВСУ находятся в нескольких километрах от аэропорта Донецка

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Силы обороны провели успешную операцию вблизи Авдеевки в Донецкой области. ВСУ заняли часть поселка Опытное. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

По его словам, украинские военные не только продвинулись к Опытному, но уже и ведут боевые действия на территории поселка.

«Двое суток назад, когда российские военные были сконцентрированы к северу от города (Авдеевка) в штурмовых действиях, ребята провели молниеносную штурмовую операцию и часть Опытного заняли, закрепились, и ведутся уже бои в населенном пункте», – отметил Барабаш.

Отметим, что от Опытного до Донецкого аэропорта около 3 км по прямой.