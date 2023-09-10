Медведев: И тогда всё, хана

318 Просмотров

Террористы могут снова осуществить атаку, подобную 11 сентября, но уже с атомной или биологической составляющей. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Политик отметил, что Соединённые Штаты строят из себя «священных коров», запрещая другим странам делать то, что они делают сами. По словам Медведева, «вроде бы все привыкли к хамству и отвратительной самовлюблённости западных стран и особенно США, к их вселенской борзоте по любому вопросу», но всё равно иногда такое поведение вызывает возмущение.

«Не хочу накликать, но они дождутся, что в какой-то момент террористы снова осуществят атаку в стиле 11/09/2001, но с атомной или биологической составляющей. Или того почище: сдадут нервы у кого-то из руководителей ядерных стран и он примет эмоциональное решение об использовании ОМП (оружия массового поражения)», — написал зампред СБ в своём телеграм-канале, отметив, что ядерный клуб постоянно расширяется.

«И тогда всё, хана», подчеркнул Медведев, отметив, что Вашингтону в лучшем случае останется только собирать деньги на новый монумент в районе Ground Zero, а в худшем — «венки просто опустят на воду».