Дорожная полиция предупреждает автолюбителей

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Управление Государственной дорожной полиции города Баку обратилось в связи с ветреной погодой к водителям и владельцам автомобилей, а также ко всем участникам движения.

В целях предотвращения возможных аварий и других негативных происшествий ведомство призвало водителей проявлять бдительность на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

«Напоминаем, что в ветреную погоду транспортные средства следует парковать подальше от опасных объектов, предпочтение в таких случаях стоит отдавать закрытым помещениям.

Владельцам и водителям грузовых автомобилей с прицепами, тентами следует быть более ответственными, уделять особое внимание упаковке перевозимого груза, проявлять повышенную осторожность в отношении пешеходов», – отметили в управлении.