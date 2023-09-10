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Миссия ЕС усилила патрулирование на условной армяно-азербайджанской границе

Миссия ЕС усилила патрулирование на условной армяно-азербайджанской границе

Мониторинговая миссия Евросоюза в Армении сообщила, что осуществляет круглосуточное патрулирование на условной армяно-азербайджанской границе и на линии противостояния для наблюдения за любыми военными изменениями, в том числе скоплениями, перемещениями и инцидентами со стрельбой.

Об этом сообщила Мониторинговая миссия ЕС в социальной сети X.

В сообщении сказано, что Мониторинговая миссия ЕС в Армении усилила патрулирование и тем самым способствовала снижению напряженности на территориях, вызывающих наибольшую обеспокоенность ЕС.

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