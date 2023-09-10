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Почти все имущество Пригожина досталось его сыну, дочерям – почти ничего

Почти все имущество Пригожина досталось его сыну, дочерям - почти ничего

В Санкт-Петербурге открыто наследственное дело главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина, погибшего в авиакатастрофе в Тверской области РФ. Отмечается, что дочери «повара Путина» остались почти ни с чем.

Отмечается, что согласно прижизненной воле Пригожина, почти все его имущество досталось сыну Павлу.

«Весь бизнес, все компании, вся собственность, кроме нескольких объектов, оставленных дочерям, достались Павлу. Он объявил себя преемником Евгения Пригожина во всем. Но, если честно, то Павел находится под влиянием определенных лиц и самостоятельной величиной его назвать сложно», – приводит телеграм-канал ВЧК-ОГПУ слова своего источника.

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