Представители G20 почтили память Махатмы Ганди (видео)

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Лидеры G20 засвидетельствовали свое почтение у мемориала, посвященного лидеру независимости Индии Махатме Ганди пишет The Associated Press.

Некоторые лидеры, в том числе премьер-министр Великобритании Риши Сунак, канцлер Германии Олаф Шольц и принимавший в прошлом году G20 президент Индонезии Джоко Видодо, подошли к мемориалу босиком в знак традиционного уважения. Многие другие, включая президента США Джо Байдена, носили тапочки, которые обычно предлагают посетителям, когда они ходят по мокрой земле, покрытой лужами от сильного дождя.



Лидеры стояли перед венками, возложенными вокруг мемориала, на котором изображен вечный огонь и который был украшен гирляндами из оранжевых и желтых цветов календулы.

