В Москве прошла презентация азербайджанской культуры (фото)

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В Москве в честь дня столицы РФ, павильон «Азербайджан» на ВДНХ организовал мероприятие для гостей.

Директор павильона Саадат Кадырова рассказала, что в этом году День города Москвы в павильоне «Азербайджан» ознаменован ярким событием – открытием арт-объекта «Нефтяная вышка».

«Этот арт-объект уже полюбился гостям павильона. Одним из главных достояний Азербайджана является нефть. Нам особенно приятно представить этот арт-объект жителям и гостям Москвы в преддверии Дня нефтяников Азербайджана, который отмечается 20 сентября», – приводит ее слова «Репорт».

В рамках праздника посетителям были представлены народные азербайджанские танцы, мастер-классы по традиционному рисованию хной «Мехенди», обучение национальным танцам, тематические экскурсии по павильону, викторины с призами от павильона «Азербайджан» и партнеров.

Также на мини-ярмарке павильона можно было попробовать традиционный азербайджанский чай с чабрецом, кардамоном и гвоздикой.