Пашинян сообщил Раиси о готовности к диалогу с Алиевым

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Напряженность на границе Армении и Азербайджана и вокруг Карабахского региона Азербайджана обсудил премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Премьер Армении подтвердил свою приверженность решению всех вопросов исключительно дипломатическим методом и в конструктивной обстановке, основываясь на договоренностях, достигнутых 6 октября 2022 года в Праге и 14 мая 2023 года в Брюсселе.

«Пашинян подчеркнул, что готов провести экстренные обсуждения с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу снижения напряженности», – отметили в правительстве, сообщает «Интерфакс».

Пашинян и Раиси обсудили также вопросы двусторонней повестки Армения-Иран.