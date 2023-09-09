Греция хочет подписать новое соглашение с Турцией по беженцам

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Министр по делам миграции и убежища Греции Димитрис Керидис считает необходимым заключить при посредничестве Берлина новое соглашение с Турцией по беженцам в свете увеличения потока нелегальных мигрантов в его страну.

Об этом он заявил в интервью газете Bild.

По его словам, Анкара прежде всего прислушивается в ЕС именно к Берлину. Поэтому греческая сторона планирует заключить с Турцией соглашения, которое «будет направлено на восстановление отношений Турции с Западом и Европой».

Керидис утверждал, что Турция является ключевой страной с точки зрения недопущения притока нелегальных мигрантов в ЕС, поскольку контролирует так называемый восточно-средиземноморский маршрут миграции. «Непременно нужно перейти к новому соглашению», – подчеркнул он.