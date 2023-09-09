«Державные» мечты Ксении Собчак: хвалить можно только армянских «зинворов»

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Российская либеральная «тусовка»– в своем амплуа. Небезызвестная Ксения Собчак решила прокомментировать скандальные наскоки Никола Пашиняна на Россию в его интервью итальянской La Reppublica.

Оставим в стороне, что госпожа Собчак неправильно ставит ударение в словосочетании «Лачинский коридор», хотя за два с половиной года уже можно было бы выучить, особенно если берёшься комментировать тему. Не будем акцентировать внимание на том, что Ксения Анатольевна называет Трёхстороннее заявление от 10 ноября 2020 года «договором», притом что ей, выпускнице МГИМО, положено знать разницу. Но Собчак не только не в состоянии отличить заявление от договора. Она, судя по всему, ещё и не удосужилась прочитать это самое трёхстороннее заявление. Тогда, возможно, Ксения Анатольевна знала бы, что там никоим образом не прописано, что «Лачинский коридор» должен быть под контролем России. Контроль России закреплён в этом документе над Зангезурским коридором, который до сих пор так и не открыт.

И тем более выпускнице МГИМО положено понимать: у Азербайджана есть неотъемлемое право охранять и контролировать свои границы. И никто не может принудить Баку делегировать это право кому-либо – ни России, ни национальной гвардии Науру, ни госпоже Собчак.

В том же видео Ксения Анатольевна сетует: ах, на многострадальную Армению с Пашиняном во главе «спустили толпы говорящих голов, известных своими тесными и, возможно, небескорыстными связями с Баку». Назвав в их числе Игоря Коротченко, который, к вящему ужасу мадам Собчак, «славит азербайджанскую армию на всех доступных площадках», и Сергея Маркова, по её определению, «прокремлевский, а также проазербайджанский тролль-политолог».

Что-то мы не припомним интереса со стороны Собчак к «тесным и, возможно, небескорыстным» связям с Ереваном господ Затулина, Милонова, Прилепина и иже с ними. Похоже, в представление Ксении Анатольевны лоббировать интересы Армении можно, а вот Азербайджана — уже нельзя. И хвалить азербайджанскую армию тоже нельзя – неважно, что это армия одержала блестящую победу в Карабахе, что опыт азербайджанского контрнаступления сегодня изучают в ведущих военных академиях и что составители военных рейтингов ставят Азербайджан на весьма престижные места. Хвалить, согласно неписаным правилам российской либеральной «тусовки», можно только армянских «зинворов», «львов со стальными сердцами» – невзирая на то, что среди этих «львов» оказалось как минимум 10 тысяч дезертиров.

А в конце с трагическим вздохом констатирует: тон комментариев «скорее обиженный, чем угрожающий. Да и чем угрожать-то? Уходом России из Карабаха, который и так уже фактически произошел?»

Интересно бы спросить у мадам Собчак: может быть, росмиротворцы уже покинули Карабах? Россия официально отказалась от посредничества? Объявила о роспуске рабочей группы по разблокированию коммуникаций? Или в российской либеральной «тусовке» это самое «присутствие» России в Карабахе понимают несколько своеобразно? Может быть, здесь ждали, что Россия по первому капризу Армении должна была раскатать танками азербайджанский погранично-пропускной пункт в Лачине? И вообще ввести себя по сценариям ранних девяностых и 366-го полка? И согласно мелькнувший в том же видео карте, где указан «Лачинский коридор», но в тоже время обозначены границы более не существующей НКАО, преподнести Армении на блюдечке Шушу и Гадрут? А если повезёт, то ещё и окружающую бывшую НКАО семь районов, ныне освобождённых от оккупации?

Тогда, конечно, Пашинян просто бы визжал от восторга. Одно плохо: на календаре уже не девяностые. Ну вот то, с каким хором готова биться за этот сценарий российская как бы либеральная «тусовка» – вот это уже интересно. То, что эта «тусовка» не менее «имперская» и «державная», чем её внутрироссийские оппоненты, давно не секрет. Но теперь оказывается, что здесь, как и в Армении, живут представлениями ранних девяностых. А такой политический «нафталин» весьма и весьма токсичен.

Нурани, обозреватель