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Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Эрдоган призвал лидеров G20 выполнить требования России по зерновой сделке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал лидеров Большой двадцатки (G20) выполнить требования России по возобновлению черноморской зерновой сделки. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на турецких чиновников.

По данным агентства, турецкий лидер предпринимает шаги на закрытых встречах с другими лидерами в рамках саммита G20, чтобы восстановить зерновую сделку. Турция просит другие государства приложить усилия, чтобы лондонская компания Lloyd’s застраховала российский экспорт продовольствия и удобрения. Также турецкая сторона попросила вновь подключить РФ к системе SWIFT для выполнения международных платежей.

4 сентября Эрдоган посетил Сочи, где провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили такие вопросы, как урегулирование вооруженного конфликта на Украине, возобновление зерновой сделки, ситуацию в Сирии и многие другие.

5 сентября Эрдоган заявил, что ООН предложила способ оплаты российского зерна для того, чтобы возобновить зерновую сделку.

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