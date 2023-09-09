SpaceX вывела на орбиту 22 интернет-спутника Starlink

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Ракета-носитель Falcon 9 сегодня успешно вывела на орбиту очередную партию из 22 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение компания-разработчика SpaceX.

«Вывод 22-х спутников Starlink подтвержден», – говорится в сообщении.

Запуск ракеты был осуществлен с 40-го стартового комплекса американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Это 106-й по счету запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 37-й с начала текущего года. С учетом нынешнего запуска SpaceX вывела на орбиту уже свыше пяти тысяч таких спутников. Часть из них вышла из строя или сошла с орбиты. Более 4,7 тысяч аппаратов остаются на орбите в рабочем состоянии.