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Маск рассекретил переписку с главой Минцифры Украины

Маск рассекретил переписку с главой Минцифры Украины

Американский бизнесмен Илон Маск рассказал своему биографу Уолтеру Айзексону подробности засекреченной переписки с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без разрешения последнего. Об этом Федоров заявил в интервью Financial Times.

Министр назвал поступок Маска «очень некрасивым» и отметил, что никогда не рассказывал об их общей переписке публично.

Позднее министр в X (бывший Twitter) написал, что дает официальное согласие на публикацию личной переписки с Маском в книге Айзексона.

Писатель в свою очередь в колонке для The Washington Post в том числе рассказал о переговорах Маска с властями Украины касательно работы спутниковой связи Starlink. По словам Айзексона, в момент, когда украинские беспилотные летательные аппараты подлетели к российским кораблям, они потеряли связь, и их вынесло на берег, они не причинили вреда.

Также в публикации Айзексон процитировал Федорова, который рассказал Маску о морских дронах, по словам министра, способных ликвидировать любой крейсер или подводную лодку. Биограф подчеркнул, что ни с кем не делился этой информацией.

Айзексон утверждал, что Маск отказался включать связь на беспилотниках в Крыму из опасений, что Россия может нанести ядерный удар. Однако сам бизнесмен после публикации последнего заявил, что не ограничивал доступ к Starlink украинским военным в районе крымского полуострова, так как в регионе связь была деактивирована.

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