Страны НАТО провели учения ВМФ на севере Балтики

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У берегов Латвии и Эстонии сегодня начнутся натовские военно-морские учения Northern Coasts 2023, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ВМС Германии, под командованием которых маневры будут проходить до 23 сентября.

В учениях задействовано около 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов из 14 стран. В прибрежных районах Латвии и Эстонии будут проводиться учебные десантные операции и нанесение ударов кораблей по наземным целям, а также действия по обеспечению безопасности морских путей на Балтике.

Накануне в столицу Латвии Ригу прибыл десантно-вертолётный корабль-док LPD-19 Mesa Verde («Меса Верде») ВМС США с отрядом из 800 американских морских пехотинцев.

В учениях будут задействованы силы ВМС Германии, США, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, Дании, Финляндии, Франции, Италии, Нидерландов, Бельгии, Канады и Швеции.