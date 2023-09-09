Обнародовано редкое фото Елизаветы II (фото)

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В годовщину смерти королевы Елизаветы II Букингемский дворец почтил ее память редким фото.

В частности, на странице в Instagram опубликован кадр Ее Величества, который был сделан в 1968 году фотографом Сесиль Битон в момент, когда королева позировала придворному портретисту.

На нем Елизавета стоит в мантии с Орденом подвязки – высшим рыцарским орденом Великобритании. На голове у нее была тиара.

Кроме того, нынешний монарх Великобритании, король Чарльз III также отдал дань уважения матери, записав аудиосообщение. Так, он вспомнил ее долгую службу и поблагодарил британцев за любовь и поддержку, которую они оказали ему и королеве Камилле в первый год его правления.

«В первую годовщину смерти Ее Величества и в первый год моего вступления на престол мы с большой любовью вспоминаем ее долгую жизнь, преданную службу и все, что она означала для многих из нас. Я также глубоко благодарен за любовь и поддержку, которые были проявлены к моей жене и ко мне в течение этого года, когда мы делаем все возможное, чтобы быть полезными для всех вас», – сказал король.