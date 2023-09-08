Карасин опроверг слухи о подготовке Россией госпереворота в Армении

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Утверждения, что Россия готовит государственный переворот в Армении, не подлежат никакой критике.

Об этом заявил глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, слова которого приводит News.ru.

«Для того, чтобы такие вещи высказывать, надо оперировать цифрами и фактами, а придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир – удел не очень умных, а, точнее, очень неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России», – сказал он, добавив, что эти слухи являются «бредом сивой кобылы».