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В Турции мошенника приговорили к 11196 годам тюрьмы

В Турции мошенника приговорили к 11196 годам тюрьмы

Бывший глава криптобиржи Thodex Фарук Фатих Озер получил 11 196 лет 10 месяцев и 15 дней тюрьмы после того, как проект рухнул в 2021 году. Аналогичные сроки назначили его брату и сестре, пишет Fortune. Их признали виновными в мошенничестве, руководстве преступной группой и отмывании денег.

Озер в заключительном слове заявил, что «достаточно умен, чтобы руководить любой организацией на Земле», доказательством этого он назвал основание Thodex, когда мужчине было 22 года (криптобиржа начала работу в 2017 году). По этой же причине он не признал обвинений: мол, будь это действительно преступная организация, он не действовал бы «так по-дилетантски».

Точная сумма ущерба, нанесенного инвесторам, неизвестна. В заключении прокурора говорится о 356 млн лир (около $13 млн), турецкие СМИ называют сумму в $2 млрд, аналитики из Chainalysis  — $2,6 млрд.

До задержания Фарук Фатих Озер находился в албанском городе Вчера, куда бежал, когда Thodex схлопнулась. Позже последовала его экстрадиция в Турцию.

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