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Румынское издание уличило мэра Парижа в оказании помощи армянским сепаратистам

Румынское издание уличило мэра Парижа в оказании помощи армянским сепаратистам

Мэр Парижа Анн Идальго активно оказывает помощь армянским сепаратистам в Карабахе. Об этом говорится в статье румынского онлайн-издания Stiri pe surse.

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Отмечается, что градоначальнику предъявлены обвинения в том, что в августе 2023 года она выделила средства на поддержку деятельности армянских сепаратистов на территории Азербайджана.

Автора статьи пишут, что Идальго часто ездит в Армению, проводила регулярные встречи с сепаратистами.Более того, она направляла письма министру иностранных дел Франции с просьбой о признании так называемого «Арцаха».

При этом, пока Идальго ратует за карабахских сепаратистов, французские СМИ и гражданское общество критикуют ее работу на родине.

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