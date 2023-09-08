Литовские СМИ: Анн Идальго действует в Карабахе по аналогии с Лужковым в Крыму

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Литовское интернет-издание Alfa.lt опубликовало сегодня статью «Мэр Парижа идет по стопам мэра Москвы и провоцирует агрессию на Кавказе», в которой описало то, как Анн Идальго, действуя по аналогии с российскими политиками, ранее помогавшим сепаратистским радикалам в Крыму после аннексии полуострова Россией, поддерживает интересы армянских сепаратистов в азербайджанском Карабахе.

«Итак, пока Кремль под прикрытием сепаратистов ведет полномасштабную войну в Украине, некоторые французские политики открыто поддерживают прокремлевских марионеток в другом регионе – на Южном Кавказе. Более радикальный, чем Москва и Ереван, с 2020 года мэр Парижа Анн Идальго активно занимается внешней политикой, прежде всего, на Южном Кавказе. Особенно это стало заметно в 2023 году. Август: Идальго выделяет средства на поддержку армянского сепаратистского анклава в азербайджанском Карабахе, посещает регион и Ереван, регулярно встречается с руководством поддерживаемых Кремлем сепаратистов. Кроме того, Идальго направляет письма министру иностранных дел Франции с призывом к признанию «арцаха», по сути, к созданию еще одного армянского государства в азербайджанском Карабахе. Даже сама Армения вместе с Россией, поддерживающей сепаратистов, не предпринимает столь радикальных действий. Украинская пресса отмечает, что «Путин использует армянских сепаратистов в Карабахе в своих целях, как он это делал с осетинами и абхазами в Грузии и сторонниками «русского мира» в Крыму и на Донбассе», что «позволяет Москве сохранять военное присутствие на Южном Кавказе, например, в сепаратистском регионе Южная Осетия или в контролируемых Россией восточных регионах Молдовы». Мэр Парижа призывает французские власти построить аэропорт в Карабахе, контролируемом российскими миротворцами, и требует, чтобы президент Эммануэль Макрон представил в Совет Безопасности ООН резолюцию о международной военной интервенции в Карабахе», – пишет издание.

По данным ресурса, по примеру российского мэра активная деятельность Идальго в Карабахском регионе, более чем в 4500 км от Парижа, за который она несет прямую ответственность, напоминает деятельность Юрия Лужкова, который поддержал сепаратистов в Крыму незадолго до того, как Россия аннексировала полуостров.

«С 2002 по 2014 год мэр российской столицы делал то же самое, что и его французский коллега: он регулярно ездил в Крым, встречался с местными радикалами, выступающими за отделение от Украины, оказывал им финансовую поддержку и делал заявления в поддержку сепаратизма. Действия Лужкова стали важным звеном для Кремля в 2014 году. В феврале-марте произошел захват полуострова. Странно, что деятельность Идальго, имеющая все признаки подготовки к агрессии, многими на Западе воспринимается как «борьба за самоопределение» сепаратистского анклава. Если проследить контекст столь однозначных исторических параллелей, то можно прийти к выводу, что некоторые французские политики ведут себя аналогично своим коллегам в России. Разница лишь в том, что около 10 лет назад бывший лидер Москвы поддерживал сепаратистов в украинском Крыму, а нынешний лидер Парижа поддерживает сепаратистов в азербайджанском Карабахе…В декабре, после очередной встречи с Араиком Арутюняном, Идальго заявила, что «Париж всегда будет поддерживать «арцах» и его народ, защищая его право на самоопределение…Идальго настаивает на том, что «арцах» должен быть признан» . Настойчивость Идальго в признании «арцаха» тем более удивительна, что даже сама Армения не признает ее независимости. Кроме того, в 2022 году, в конце декабря, мэр Парижа, несмотря на признанный всеми странами ООН суверенитет Азербайджана, призвал Францию ​​восстановить аэропорт в центре сепаратистского анклава Карабах. В то время как А.Идальго активно интересуется сепаратистским анклавом Карабаха вдали от Парижа, французские СМИ и аналитические центры активно комментируют ее сомнительную деятельность на посту мэра. По данным французского издания «20 минут», «деятельность Идальго объективно очень плоха, стоит только посмотреть на тревожное состояние финансов Парижа и ухудшающееся качество жизни, постоянно растущий уровень загрязнения». Местный журнал Valeurs actuelles уточнил, что «А. Идальго — мэр, который разрушит Париж»», – написало издание.

Отдел политики Minval.az