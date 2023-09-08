МИД провел брифинг для дипкорпуса по ситуации в регионе

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8 сентября в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики с участием министра Джейхуна Байрамова, помощника президента Азербайджана, заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и представителя президента Азербайджана по особым поручениям Эльчина Амирбекова была проведен брифинг для дипломатического корпуса, аккредитованного в стране.

Об этом сообщили в МИД.

«Армения избегает реальных переговоров во время всех взаимодействий, осуществляемых посредством международных акторов, таких как Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, Европейский союз или МККК»- , было сказано на брифинге.

Отмечено, что Армения демонстрирует неискреннее поведение и наносит удар по всем ранее достигнутым договоренностям и взаимным соглашениям: «Цель Армении – всеми возможными идеологическими, политическими, военными, финансовыми и другими средствами поддерживать сепаратизм на территории Азербайджана».

Таким образом Армения пытается выиграть время и уклоняется от реальных шагов, которые могли бы обеспечить прогресс по всем направлениям переговоров.