Скончался переводчик на Нюрнбергском процессе Энвер Мамедов

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В возрасте 100 лет скончался бывший главред Совинформбюро и ветеран Великой Отечественной войны азербайджанец Энвер Мамедов.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на родственников Мамедова.

15 августа Мамедов отметил 100-летний юбилей. Он являлся бывшим главным редактором Совинформбюро, переводчиком на Нюрнбергском процессе. До 1956 года Мамедов занимал пост главного редактора главной редакции Радиокомитета.

Мамедов владел английским, немецким, итальянским и французским языками.

«Очень точно давал замечания, где какие неточности или двусмысленности. В этом смысле он был очень талантливый, эрудированный человек», — поделился воспоминаниями политический обозреватель Гостелерадио СССР и России Александр Тихомиров о том, как приносил свои материалы Мамедову.

Отметим, что Энвер Назимович Мамедов родился 15 августа 1923 года в Баку. Отец, Мамедов Назим Рауфович, преподаватель, был арестован и погиб в тюрьме в 1949 году. Реабилитирован (посмертно). Мать, Ольга Алексеевна Иванова, работала машинисткой, делопроизводителем.

По окончании 7-го класса Энвер Мамедов работал помощником слесаря. Окончив среднюю школу, был принят курсантом в июне 1941 года в авиационное училище. Был отчислен из-за травмы.

Вернулся в Баку и был направлен слушателем на курсы военных переводчиков Разведуправления Генерального штаба РККА. Участник Великой Отечественной войны. В 1943 году уволен по ранению из армии и направлен на работу в Народный комиссариат иностранных дел СССР. В 1944—1945 годах работал пресс-атташе советского посольства в Италии. Участвовал в Нюрнбергском процессе в составе советской части международного военного трибунала.

В системе МИД СССР проработал на различных должностях до февраля 1950 года. В 1953 году окончил Первый московский государственный институт иностранных языков.

Награждён семью орденами, десятью медалями.

Удостоен Благодарности Президента Российской Федерации (2011) за большие заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю плодотворную деятельность.