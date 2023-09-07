Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана

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По словам верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС не рассматривает санкции против Азербайджана, в том числе аннулирование или заморозку газового контракта.

«Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо – миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов – 8-12 миллиардов кубометров. Могу вас заверить, что никаких политических уступок взамен сделано не было, председатель Еврокомиссии лично выехала в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой», – заявил Боррель.