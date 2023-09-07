Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление |
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана |
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Главное Важно

Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана

Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана

По словам верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ЕС не рассматривает санкции против Азербайджана, в том числе аннулирование или заморозку газового контракта.

«Азербайджан действительно дает нам, вернее, продает топливо – миллиарды кубометров газа, и благодаря подписанному в этом году соглашению у нас будет значительный прирост объемов – 8-12 миллиардов кубометров. Могу вас заверить, что никаких политических уступок взамен сделано не было, председатель Еврокомиссии лично выехала в Азербайджан для переговоров по этой сделке. Это даст возможность получить энергоносители, которые так нужны европейцам этой зимой», – заявил Боррель.

Теги:
Из этой рубрики
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана
Важно

Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана

2023/09/07, 10:46
Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля
Важно

Песков заявил, что решение Пашиняна вызывает настороженность у Кремля

2023/09/06, 13:42
«Карабахский клан» готовится к реваншу
Важно

«Карабахский клан» готовится к реваншу

2023/09/04, 15:59
Синдром невыученных уроков лузера
Важно

Синдром невыученных уроков лузера

2023/09/03, 10:58
Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон
Важно

Очередное фиаско Франции: на сей раз уплыл Габон

2023/09/03, 10:40
Армения начинает постигать для себя цену «французской любви»
Важно

Армения начинает постигать для себя цену «французской любви»

2023/09/02, 08:40
Демонстрация расизма продолжается: Баку придется обеспечить доставку продовольствия силой
Важно

Демонстрация расизма продолжается: Баку придется обеспечить доставку продовольствия силой

2023/09/01, 16:01
За обострением в Кельбаджаре стоит французско-армянский тандем
Важно

За обострением в Кельбаджаре стоит французско-армянский тандем

2023/09/01, 12:55
Как азербайджанские фуры обрушили режим Араика Арутюняна
Важно

Как азербайджанские фуры обрушили режим Араика Арутюняна

2023/08/31, 15:34