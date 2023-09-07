В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)

В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены, на далеко уехать ему не удалось.
Гушбар Фейзиева поссорилась со своим бывшим супругом Джейхуном возле станции метро «Мемар Эджеми».
В ходе ссоры Джейхун сел в автомобиль марки Hyundai, принадлежащий Гушбар, и угнал его.
Автомобиль, потеряв управление, въехал в магазин мобильных аксессуаров, расположенный в подвальном помещении неподалеку.
Водитель скрылся с места происшествия.
Женщина обратилась в полицию.
В связи с разливом топлива на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС, а также полицейские.
Владелец пострадавшего магазина заявил о нанесении ущерба в размере около 10 тысяч манатов.