В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)

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В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены, на далеко уехать ему не удалось.

Гушбар Фейзиева поссорилась со своим бывшим супругом Джейхуном возле станции метро «Мемар Эджеми».

В ходе ссоры Джейхун сел в автомобиль марки Hyundai, принадлежащий Гушбар, и угнал его.

Автомобиль, потеряв управление, въехал в магазин мобильных аксессуаров, расположенный в подвальном помещении неподалеку.

Водитель скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в полицию.

В связи с разливом топлива на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС, а также полицейские.

Владелец пострадавшего магазина заявил о нанесении ущерба в размере около 10 тысяч манатов.