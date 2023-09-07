Скандал между Москвой и Ереваном продолжается. МИД России сделал новое заявление |
Боррель: Евросоюз не собирается вводить санкции в отношении Азербайджана |
Эрдоган призвал мусульман объединиться против исламофобии |
Ереванцы признают принадлежность Карабаха Азербайджану (видео) |
Марков: Предательство Пашиняна должно быть наказано. Карабах должен полностью вернуться в родную гавань |
Вашингтон официально объявил о поставках Киеву снарядов с обеднённым ураном (список) |
Гаджиев провел встречу с Нетаньяху (фото) |
Армянские НВФ обстреляли наши позиции в направлении Лачинского района |
Турция и Россия согласовали отправку 1 миллиона тонн зерна |
Главное Общество

В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)

В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)

В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены, на далеко уехать ему не удалось.

Гушбар Фейзиева поссорилась со своим бывшим супругом Джейхуном возле станции метро «Мемар Эджеми».

В ходе ссоры Джейхун сел в автомобиль марки Hyundai, принадлежащий Гушбар, и угнал его.

Автомобиль, потеряв управление, въехал в магазин мобильных аксессуаров, расположенный в подвальном помещении неподалеку.

Водитель скрылся с места происшествия.

Женщина обратилась в полицию.

В связи с разливом топлива на место происшествия были привлечены сотрудники МЧС, а также полицейские.

Владелец пострадавшего магазина заявил о нанесении ущерба в размере около 10 тысяч манатов.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)
Общество

В Баку мужчина угнал автомобиль бывшей жены и влетел в магазин телефонных аксессуаров (фото)

2023/09/07, 10:05
Сильный ветер в Баку стал причиной гибели 12-летнего подростка
Общество

Сильный ветер в Баку стал причиной гибели 12-летнего подростка

2023/09/07, 09:49
Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее армянскую пропаганду
Общество

Более 500 активистов иностранных НПО распространили обращение, разоблачающее армянскую пропаганду

2023/09/07, 09:39
Еще 25 семей переселены в Физули
Общество

Еще 25 семей переселены в Физули

2023/09/07, 09:06
Леденящая кровь смерть ребенка в поселке Бузовна
Общество

Леденящая кровь смерть ребенка в поселке Бузовна

2023/09/06, 23:55
Кабмин обнародовал постановление о платной дороге в Азербайджане
Общество

Кабмин обнародовал постановление о платной дороге в Азербайджане

2023/09/06, 19:52
Борт Georgian Wings впервые приземлился в Баку (фото, видео)
Общество

Борт Georgian Wings впервые приземлился в Баку (фото, видео)

2023/09/06, 18:23
Амруллаев взялся за продвижение азербайджанского языка в русских секторах
Общество

Амруллаев взялся за продвижение азербайджанского языка в русских секторах

2023/09/06, 17:38
Школьникам запретят приносить телефоны в школу
Общество

Школьникам запретят приносить телефоны в школу

2023/09/06, 17:16