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В Евросоюзе признали, что не могут отказаться от поставок российского газа

В Евросоюзе признали, что не могут отказаться от поставок российского газа

В Еврокомиссии считают, что полностью отказаться от поставок российского газа в страны Евросоюза – задача невыполнимая.

Об этом заявил заместитель председателя Европейской комиссии Марош Шефчович в интервью газете Handelsblatt.

«В прошлом году мы сократили импорт газа из России со 150 миллиардов кубических метров до менее 80 миллиардов кубических метров. В этом году, вероятно, объем составит всего 40 миллиардов кубических метров, включая сжиженный природный газ. Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока практически невозможно», — сказал чиновник.

Одновременно заместитель председателя Еврокомиссии подчеркнул, что если Европейский союз будет продолжать инвестировать в инфраструктуру и развивать новые партнерские отношения, в ближайшие месяцы он сможет еще больше сократить импорт российского сжиженного природного газа.

«В случае с газом, закупаемым через общую платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России», — отметил Шефчович. По его словам, каждый стратегически важный ресурс должен поступать как минимум от трех поставщиков.

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