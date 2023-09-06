В метро началось внедрение QR-билетов

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Новый способ оплаты внедряется впервые в качестве пилотного проекта в Бакинском метрополитене.

Как сообщили в Бакметрополитене, на станциях «Ходжасан» и «8 Ноября» фиолетовой линии, где уже установили соответствующие турникеты, пассажиры смогут использовать QR-билеты из мобильного приложения Bakıkart.

Чтобы произвести оплату этим способом, вам необходимо выполнить следующие шаги: Загрузите мобильное приложение Bakıkart из приложений Google Play или App Store; зарегистрируйтесь в мобильном приложении (с использованием номера мобильного телефона и созданием пароля); пополните баланс кошелька минимум на 1 манат; создайте QR-билет, который будет действителен только в течение 5 минут, приложите телефон к дисплею на турникетах.