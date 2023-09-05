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Захарова заявила о решении любых вопросов между Москвой и Баку

Захарова заявила о решении любых вопросов между Москвой и Баку

Азербайджан не отказывается от диалога с Россией, Москва решает все вопросы, в том числе проблемные, с Баку в двустороннем формате, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все вопросы, включая и проблемные, с различными странами мы решаем по двусторонним каналам. Бывают, действительно, когда страны недружественные блокируют контакты, отказываются от диалога», – заявила Захарова на брифинге во вторник.

Она добавила, это не относится к диалогу Москвы с Баку.

«Поэтому все вопросы, включая проблемные, мы решаем (с Азербайджаном) в двустороннем формате», – отметила Захарова.

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