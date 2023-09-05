В бундестаге прозвучали антиазербайджанские заявления

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В бундестаге — нижней палате парламента ФРГ — вновь звучат антиазербайджанские заявления.

Председатель комиссии бундестага Германии по правам человека и гуманитарной помощи Рената Альт предложила ввести персональные санкции против ответственных за блокаду «Нагорного Карабаха» и заявила, что проводит обсуждения с лицами, принимающими решения, и неправительственными организациями с целью улучшения ситуации, заверив, что продолжит прилагать усилия для обеспечения прав людей «Нагорного Карабаха».

Фрау Альт надо бы посоветовать смотреть новости из региона. Тогда бы она, возможно, узнала, сколько дней простаивают в Агдаме фуры с мукой, предназначенные для «голодающих карабахцев», потому как эти сами якобы «голодающие» перекрыли дорогу и заявили, что не желают получать продовольствие из Азербайджана. А еще была бы в курсе, что Азербайджан обещает открыть Лачинскую дорогу для поставок гуманитарных и коммерческих товаров через 24 часа после того, как сами сепаратисты разблокируют Агдамскую, и при условии соблюдения таможенных и пограничных процедур Азербайджана. А если сепаратистам нужны не продукты, а игра в «миацум» и возможность возить по Лачинской дороге мины и оружие — это уже не «блокада», а балаган и истерика.

Но когда речь заходит об Азербайджане, немецкую околоправозащитную тусовку факты интересуют в последнюю очередь. Мы прекрасно помним, как немецкие правозащитники дружно принимались обвинять Азербайджан во всех смертных грехах, когда в Баку готовились к важным решениям по экспорту газа. И как из всей этой истерики торчали «уши» промосковского «газпромовского» лобби. После начала украинской войны мода на дружбу с Москвой ушла, но агентура и влияние в одночасье не испарились. И их задействуют, когда возникает необходимость. На фоне переговоров с Венгрией о газе, например.

Отдел политики Minval.az