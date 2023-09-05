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Оливер Вархели: Европа намерена активнее взаимодействовать с Азербайджаном

Оливер Вархели: Европа намерена активнее взаимодействовать с Азербайджаном

Европа намерена активнее взаимодействовать с Азербайджаном.

Об написал еврокомиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Вархели на своей странице в социальной сети X (Twitter) по итогам встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Будапеште.

«Было приятно встретиться с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Будапеште, чтобы обсудить наши стратегические транспортные и энергетические проекты. Мы намерены активнее взаимодействовать с Азербайджаном», – говорится в публикации.

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