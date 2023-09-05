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Джейхун Байрамов рассказал Оливеру Вархели о провокациях Армении

Джейхун Байрамов рассказал Оливеру Вархели о провокациях Армении

5 сентября 2023 года министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в Венгрию встретился в Будапеште с комиссаром Европейского Союза по политике соседства и расширения Оливером Вархели.

Как сообщили в МИД, на встрече обсуждались отношения между Азербайджаном и ЕС, в том числе текущая ситуация в регионе.

Министр Джейхун Байрамов, подчеркнув наличие многосторонней повестки сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, и в этом контексте отметил, что отношения в ряде сфер, в том числе в политической, экономической, торговой, транспортной, в сфере энергетической безопасности и др., уровень развития отношений вызывает удовлетворение.

Министр Джейхун Байрамов также подробно проинформировал о текущей ситуации в регионе на постконфликтном этапе, нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, подписании мирного договора, о шагах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении реинтеграции проживающего в регионе армянского населения, а также о провокациях Армении, наносящих ущерб мирному процессу.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

 

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