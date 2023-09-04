«Крым – особый регион России; даешь самоопределение «Арцаху!»: мэр Парижа идет по стопам Лужкова

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В течение 12 лет, предшествовавших аннексии Крыма, градоначальник российской столицы Лужков регулярно наведывался на полуостров, встречался с местными радикалами, выступавшими за выход из состава Украины, оказывал им финансовую помощь и делал заявления в поддержку сепаратизма. Об этом пишет телеграм-канал «Азфронт».

С 2020 г. точно такую же активность ведет мэр Парижа Идальго, что стало особенно заметно в конце августа текущего года. Она регулярно встречается с руководством армянских сепаратистов в азербайджанском Карабахе, выделяет средства на их нужды, выступает за создание в Карабахе еще одного Армянского государства.

Если признать, что действия Лужкова служили подготовкой к преступной агрессии против Украины, то почему активность Идальго многими на Западе воспринимается как «борьба за самоопределение» сепаратистского анклава?

21.03.02 Лужков: «Крым – это особый регион России!». В ходе посещения Севастополя он заявил «о недопустимости игнорировать интересы русскоязычного населения полуострова и о приоритетности русского языка в Крыму».

21.02.07 «Севастополь не отдадим!», – заявил мэр Москвы в ходе визита на полуостров. «Действия и высказывания Юрия Лужкова вызывают глубокую озабоченность МИДа», – отметил и.о. министра иностранных дел Украины Огрызко. «Реакция будет жесткой…», – обещал и.о. председателя СБУ Наливайченко.

11.05.08 Лужков: «Россия будет решать вопрос государственной принадлежности Севастополя в пользу своего государственного права». Власти Украины восприняли это заявление как попытку превратить Крым «в украинский аналог Абхазии и Южной Осетии».

26.06.08 Лужков: «Россия ни при каких условиях не имеет права отдавать Севастополь».

22.07.10 Лужков: «Нам ни в коем случае нельзя оставлять ни Севастополь, ни Крым».

В 2014 г., во время аннексии Крыма, Лужков выступал в роли одного из основных рупоров российской агрессии. «То, что сейчас происходит, – фашизация, национализация, национал-шовинистическая линия, она является большой опасностью для русского языка, российского населения: российское население превалирует не только в Крыму, но и на левом берегу Днепра – все это требует мер», – объявил Лужков 27 февраля 2014 г.

Символично, что в том же году Идальго стала мэром Парижа. Она развила бурную внешнеполитическую активность на Южном Кавказе, никак не соответствующую ее мандату муниципального деятеля:

19.10.20 Идальго: «Я лично выступаю за самоопределение» сепаратистского анклава в Карабахе.

18.11.20 Совет Парижа, с подачи Идальго, утвердил «дополнительную помощь» сепаратистскому анклаву в размере 50000 евро, и «выразил желание признать «Республику Арцах» (которая не признается даже Арменией). «Я напишу министру Европы и иностранных дел, призывая Францию признать «Республику Арцах» и наладить сотрудничество с Карабахом…», – заявила Идальго.

24.04.22 «Ваша битва – наша!», – объявила она в обращении к армянам.

27.05.22 «Париж обратился к правительству Франции с просьбой признать независимость «Республики Арцах», – сообщила Идальго после встречи в Карабахе с «президентом» сепаратистского анклава Арутюняном (который за три месяца до того приветствовал признание независимости пророссийских сепаратистских анклавов в украинском Донбассе).

08.12.22 «Париж всегда будет рядом с «Арцахом» и его народом, защищая его права на самоопределение…», – заявила Идальго после очередной встречи с Арутюняном. В конце того же месяца она призвала Францию, не обращая внимания на суверенитет Азербайджана, восстановить аэропорт в центре сепаратистского анклава в Карабахе.

25.01.23 Идальго: «Арцах» должен быть признан».

24.04.23 мэр Парижа пообещала поддержку сепаратистскому анклаву в Карабахе.

30.08.23 Идальго: «Армяне «Арцаха» должны иметь право на самоопределение…». Она призвала президента Франции выдвинуть в Совете безопасности ООН резолюцию о международном военном вмешательстве в Карабахе.