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На Абшеронскую кольцевую железнодорожную линию будут назначены 8 дополнительных рейсов

На Абшеронскую кольцевую железнодорожную линию будут назначены 8 дополнительных рейсов

К новому учебному году на Абшеронскую кольцевую железнодорожную линию будут назначены 8 дополнительных рейсов, сообщили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД)

«В связи с началом 2023-2024 учебного года ЗАО АЖД оптимизирует расписание поездов с целью предотвращения высокой плотности пассажиропотока и обеспечения удовлетворенности клиентов. Так, на маршрут Баку-Хырдалан-Сумгаит назначаются 2 дополнительных рейса в утренние часы и 1 рейс – в вечерние часы, а на маршрут Баку-Пиршаги-Сумгаит назначается 1 дополнительный рейс в вечерние часы. На маршрут Сумгаит-Хырдалан-Баку назначаются 2 дополнительных рейса в утренние часы, а на маршрут Сумгаит-Пиршаги-Баку – 2 дополнительных рейса в вечерние часы.

С 8 сентября 2023 года скоростные пассажирские поезда Абшеронской кольцевой железнодорожной линии будут курсировать по обновленному графику движения.

При этом впервые с учетом пожеланий пассажиров разработано специальное расписание для нерабочих дней. Согласно новому графику сокращен интервал между поездами и назначено восемь дополнительных рейсов.

АЖД регулярно проводит опросы среди пассажиров для изучения мнений и предложений и на основе этих опросов повышает уровень обслуживания.

Изменения в расписании позволят равномерно распределить плотность пассажиропотока по поездам, существенно снизить возможность возникновения очередей возле турникетов, а также перевозить больше пассажиров в течение дня.

С обновленным расписанием можно ознакомиться на сайте www.ady.az, Бакинской пассажирской железнодорожной станции, всех станциях и остановках Абшеронской кольцевой железнодорожной линии, через мониторы электропоездов, а также через наши аккаунты в соцсетях.

Отметим, что АЖД планирует дополнительные меры по дальнейшему повышению качества обслуживания в сфере пассажирских перевозок. Доставка в страну в конце текущего – начале следующего года 10 новых скоростных пассажирских поездов серьезно поспособствует запуску дополнительных рейсов на Абшеронской кольцевой железнодорожной линии»,- сказали в ЗАО.

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