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Захарова назвала доллар «очень проблемной валютой»

Захарова назвала доллар «очень проблемной валютой»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящий момент дедолларизация является реальностью, так как доллар стал проблемной валютой.

«Это просто реальность. В наши дни доллар является очень проблемной валютой», — цитирует её ТАСС.

Кроме того, подчеркнула Захарова, доллар сейчас используется в качестве инструмента гегемонии и нового типа колониализма.

«Эта валюта используется для наказания, сегрегации, усложнения жизни других людей или превращения её в кошмар», — заключила политик.

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